I rossoneri provano a cautelarsi nel caso il francese continui a fare le bizze dimostrando convinzione nel voler andar via.

Il Milan molto probabilmente investirà in un grande centravanti, un mediano davanti alla difesa ed un difensore centrale. Nelle ultime ore però si è vociferato di un interesse per un terzino sinistro.

Unico obiettivo

I rossoneri per l’attacco in questa fase non considerano altri obiettivi se non Joshua Zirkzee. Secondo Sky Sport il Bologna spera ancora di mantenere in rosa l’attaccante olandese anche se chiaramente, essendoci una clausola rescissoria, gli emiliani sono solo spettatori. La trattativa col Milan continua ad impattare sulla richiesta di commissioni dell’agente dell’ex Bayern Monaco di 15 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai dirigenti milanisti. Moncada e D’Ottavio restano fiduciosi di risolvere la questione visto che non intendono trattare, al momento, altri attaccanti.

Chelsea

L’ex Roma

Sulla fascia sinistra, invece, il Milan potrebbe trovarsi a dover gestire una situazione complessa qualora Theo Hernandez insistesse nel voler lasciare Milano. L’emittente satellitare succitata cita Emerson Palmieri come possibile rinforzo. Il terzino, con un passato nella Roma e attualmente al West Ham, riscuote l’interesse della dirigenza rossonera che lo ha monitorato per lungo tempo. L’italo-brasiliano potrebbe non essere una semplice alternativa al francese ma una vera e propria opzione da titolare in caso di addio di quest’ultimo. Emerson Palmieri ha vinto una Europa League col Chelsea nel 2019 e la Champions League l’anno successivo; nell’ultima stagione ha giocato 47 partite realizzando 1 goal e 2 assist.

