L’allenatore lusitano nelle sue ultime stagioni ha migliorato i numeri difensivi delle sue squadre ed è quello che gli si chiede di fare anche a Milano.

Oltre ad nuovo bomber, il Milan per ritrovare maggior equilibrio tattico avrebbe bisogno di diversi innesti davanti alla difesa; la squadra di Pioli è stata l’undicesima difesa della Serie A nell’ultima stagione, un dato che va assolutamente migliorato se si vuole lottare per grandissimi traguardi.

Gli obiettivi

L’ultimo Paulo Fonseca adotta un approccio più equilibrato senza rinunciare a un’ispirazione offensiva: anche per questo la scelta di dirigenti e società è caduta su di lui. Il Milan al momento ha due obiettivi a centrocampo: Youssouf Fofana del Monaco e Mats Wieffer del Feyenoord. Il francese appare come il candidato principale ed il prezzo potrebbe non essere eccessivo per via del suo contratto in scadenza nel 2025.

Yunus Musah

Il jolly

In realtà centrocampisti con spiccate caratteristiche difensive attualmente nella rosa del Milan non ce ne sono e quindi servirebbero due innesti e non uno solo. Tuttosport sostiene che Fonseca possa provare a fare di necessità virtù. Yunus Musah, utilizzato da Pioli come mezzala di inserimento in attacco o sulle due fasce, potrebbe trovare una nuova dimensione tattica come mediano difensivo. L’ex allenatore del Lille potrebbe allenarlo in quella posizione; per lui comunque non si tratterebbe di un inedito visto che in nazionale fa il mediano. La decisione di rifiutare le offerte arrivate nelle ultime settimane per l’ex Valencia conferma la volontà del club di valorizzarlo.

L’articolo Milan: servirebbero due mediani ma ne arriverà solo uno, Fonseca pensa a cambiare ruolo ad un rossonero proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG