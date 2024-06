I rossoneri sono scossi dal caso Theo Hernandez ma anche se il francese decidesse di restare la difesa potrebbe vedere diversi volti nuovi.

Il Milan riflette profondamente sul futuro del proprio reparto arretrato: l’ultima annata non ha soddisfatto le aspettative.

In entrata

I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi, su tutti Emerson Royal e Rafa Marin, anche se le ultime notizie danno il secondo vicinissimo al Napoli di Conte. La trattativa con il Tottenham per il brasiliano si fa sempre più calda: la sensazione della Gazzetta dello Sport è che Moncada e soci possano chiudere in ogni momento alzando l’offerta fino ai circa 20 milioni richiesti.

Il caso

Qualora poi Theo Hernandez aprisse ad un addio, c’è il forte interesse del Bayern Monaco, il Milan darebbe il via ad un’autentica rivoluzione difensiva. I rossoneri per il francese non si siederanno trattare per meno di 80 milioni.

Emerson Royal

Al centro

Oltre alle questioni legate agli esterni, il Milan è consapevole che anche la parte centrale della difesa necessiterà di attenzioni. Thiaw e Tomori sono considerati i titolari in vista della prossima stagione (non bisogna dimenticare l’ottimo Gabbia) mentre sul mercato si seguono Diogo Leite e Lilian Brassier; c’è infine il dilemma Kalulu. È affidabile fisicamente? È terzino o difensore centrale?

I giovani

Il clima di cambiamento potrebbe riguardare anche i giovani. Alex Jimenez è stato confermato ma nelle prossime 2 estati può essere riacquistato dal Real Madrid mentre non c’è stato il rinnovo di Jan-Carlo Simic che potrebbe quindi trasferirsi al Feyenoord.

