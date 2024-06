Il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso il suo parere sul caso riguardante il futuro del terzino sinistro francese.

Carlo Pellegatti al canale YouTube di Radio Rossonera ha ammesso che non si priverebbe in nessun modo di Theo Hernandez. “Innanzitutto ringraziamo Theo, che in un weekend piattissimo ci ha permesso di trovare argomenti di discussione (ride, ndr). Detto questo, le parole di Theo preoccupano perché tutti noi vorremmo che i giocatori dicessero che rimangono qua sicuramente. Al giorno d’oggi dobbiamo abbituarci al fatto che non è più così facile sentirlo dire. Noi pensiamo a casa nostra, ma guardate Kvaratskhelia… Il problema è che non posso dire ‘portateci dei soldi e ne prenderò un altro’. Sono della linea che c’è da parlare con lui e l’agente e dargli 7 milioni perché lui è unico. Se anche prendessi 90 milioni e ne prendessi due bravi da 40, Theo comunque non ce l’avrei”.

Theo Hernandez

La metafora

“Il quadro di Van Gogh non può costare come il quadro di un buon fiammingo. Spero che il Milan si convinca che ci sono le eccezioni. Questi giocatori non vanno onorati dandogli solo 6-7 milioni, ma anche circondandoli di buoni giocatori e un progetto valido. Mbappé aveva tutto al PSG, il campionato lo vinceva con la pipa in bocca. Però voleva l’ambizione in più. Sicuramente l’hanno riempito di soldi, ma secondo me avere 100 o 120 milioni non cambia niente. Quindi, bisogna onorare Theo prendendo dei campioni“.

