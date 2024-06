L’interesse dell’Al-Hilal per Rafa Leao è concreto e a breve dovrebbe arrivare un’offerta sontuosa per il portoghese che però vuole solo il Milan.

Il mercato del Milan oltre che concentrarsi sugli arrivi, dovrà guardarsi le spalle dalle insidie di molti top club europei e non solo di mettere le mani sui gioielli rossoneri. In vetrina infatti non c’è solo Theo e Maignan, oltre ai due francese anche Leao ha estimatori pronti a fare follie per portarlo via da Milan. Sul portoghese si segnalano infatti mire molto intense di un top club arabo, pronto a versare ai rossoneri una cifra monstre pur di averlo. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione.

L’offensiva araba per Leao

Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha riportato del forte interesse arabo, in particolare dell’Al-Hilal per Rafa Leao. Il club sarebbe infatti disposto a ricoprire d’oro sia il Milan che il portoghese pur di averlo in Saudi Pro League. Il numero 10 rossonero ha una clausola molto alta e pari a 175 milioni, cifra che spaventa molti club europei ma non certo quelli arabi. Precisando che la volontà del Milan è tenere il giocatore, con il quale ha raggiunto un’intesa di rinnovo contrattuale nemmeno 12 mesi fa, non si distaccherebbe dal valore della clausola in caso di cessione. Non ammetterebbe sconti di alcun tipo.

Leao accetterebbe l’Arabia

Dette e chiarite le condizioni per cui il Milan potrebbe prendere in considerazione la cessione di Leao, resterebbe da vedere e verificare se il giocatore accetterebbe il trasferimento in una nazione che lo renderebbe certamente ancor più ricco ma che, a conti fatti, lo escluderebbe dal grande calcio che conta. Al momento, da ciò che trapela, il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di accettare una soluzione simile, avendo Milano e il Milan come uniche priorità di vita e di carriera.

