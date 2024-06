Giancarlo Padovan ha criticato con durezza la scelta del Milan di affidare la panchina rossonera a Fonseca. Critiche anche per Ibrahimovic.

Nonostante la scelta di Fonseca come nuovo allenatore del Milan non faccia più notizia, la decisione del Club di affidargli la panchina rossonera continua a far discutere. E’ noto che i tifosi del Diavolo avrebbero gradito altri nomi, altri profili. Uno su tutti Antonio Conte che si è invece accasato alla corte di De Laurentiis. Giancarlo Padovan, ai microfoni di ‘Sardegna Reporter’, ha dispensato pensieri e parole di forte critica in merito alla scelta dell’allenatore portoghese e a Ibrahimovic.

Fonseca: scelta più infelice possibile

Le parole del giornalista sono senza dubbio forti, incisive ed eufemisticamente taglienti. Padovan ha affermato infatti che “una scelta più infelice di quella di Fonseca non poteva esserci. Sento dire che a Roma ha fatto bene, invece ha fallito arrivando quinto e settimo senza raggiungere finali e senza convincere sul piano del gioco. Ha pure fatto sei cambi in una partita… Anche in Francia è andato male, non riuscendo neppure a qualificarsi per la Champions, obiettivo invece centrato dal tanto vituperato Tudor, che alla Lazio ha avuto il coraggio di dimettersi una volta capito che il club non l’avrebbe accontentato sul mercato”.

Zlatan Ibrahimovic

Ibra Non ci si improvvisa dirigenti

Parole pesanti anche per Ibra. Il giornalista si interroga sulla decisione del Milan di puntare su Fonseca, affermando che “se è stata la prima mossa di Ibrahimovic è la conferma che non ci si inventa dirigenti da un giorno all’altro, neppure se si è stati grandi giocatori”.

L’articolo Milan, Padovan su Fonseca: “Scelta più infelice non poteva esserci. Su Ibra…” proviene da Notizie Milan.

