I rossoneri sono usciti prematuramente anche dall’Europa League, resta solo una piccola parte di stagione e poi ci sarà probabilmente un nuovo progetto.

La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare le prossime mosse di mercato del Milan per quel che riguarda il reparto arretrato specificando che alcune decisioni sono già state prese.

Le certezze

Il contratto di Simon Kjaer ad esempio scadrà a fine giugno e non sarà rinnovato. Il danese è stato una risorsa utilissima in campo ed in spogliatoio ma il suo fisico incomincia a non dare più le adeguate garanzie. Difficile dare un voto definitivo alla stagione di Fikayo Tomori ma per quel che riguarda il suo futuro si può dire che con ogni probabilità resterà un pilastro della difesa rossonera anche la prossima stagione. Per lui vale lo stesso discorso che si fa sugli altri big: il club tratterà una sua eventuale cessioni solo in caso di offerte folli.

Malick Thiaw

I dubbi

Malick Thiaw non sta vivendo una buona stagione non solo a causa dei diversi infortuni patiti; la panchina di ieri sera è stato un messaggio al tedesco, urge ritrovare solidità e continuità di prestazione. Il futuro dell’ex Schalke 04 e di Pierre Kalulu dovrebbe essere al Milan anche se ci si aspetta molto di più di quanto fatto quest’anno. La rosea chiosa sostenendo che una difesa che ha subito 50 gol in questa stagione dovrà inevitabilmente essere ristrutturata.

