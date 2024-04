I dirigenti rossoneri iniziano ad avere un quadro chiaro di tutto ciò che ha funzionato e di cosa non è andato in questa stagione.

Il Milan ritoccherà la rosa in vista della prossima stagione: la Gazzetta dello Sport prova a prevedere le mosse di mercato per quel che riguarda il centrocampo.

Alti e bassi

Il futuro di Ismael Bennacer al Milan è tutt’altro che certo: l’algerino è arrivato al Milan nell’estate del 2019 dall’Empoli appena retrocesso in Serie B e, sebbene molti non si aspettassero molto da lui, è poi diventato uno dei giocatori più importanti dei rossoneri. Ha contribuito a formare un trio di centrocampo con Sandro Tonali e Franck Kessie che ha accompagnato la squadra di Pioli verso la vittoria dello Scudetto; verso fine della scorsa stagione ha però subìto un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori fino alla fine del 2023. Da allora Bennacer non è più tornato ai livelli degli anni scorsi e adesso iniziano ad esserci voci riguardanti una sua possibile cessione.

Ismael Bennacer

Dubbi

Come ha precisato l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il Milan non ha bisogno di vendere nessun giocatore per raccogliere fondi. Un’offerta da 30 milioni per l’ex Arsenal, però, potrebbe essere utile per aumentare il budget da reinvestire sul mercato. Per quel che riguarda il resto del reparto mediano, dovrebbero essere confermati Loftus-Cheek e Reijnders mentre potrebbe essere ceduto anche Adli; dovrebbe restare Musah, il club crede che abbia grossi margini di miglioramento.

