Chiaramente dopo la batosta di ieri i giornali sportivi italiani non sono teneri col tecnico rossonero.

Il Milan vede sfumare anche il suo ultimo obiettivo stagionale: da una squadra che scende dalla Champions League ci si aspetta che arrivi in fondo all’Europa League ma i rossoneri sono stati sconfitti ai quarti dalla Roma che in campionato ha molti punti in meno.

Critiche

Le analisi del giorno dopo ovviamente si focalizzano sull’operato di Stefano Pioli, l’allenatore sembra ormai destinato a lasciare a fine stagione. La Gazzetta dello Sport parla apertamente di tonfo per quel che riguarda il tecnico. Non convince la scelta iniziale di schierare Musah, l’americano in realtà giocava largo con Calabria che invece era una sorta di mezzala. I rossoneri vanno sotto di 2 goal abbastanza presto e lui quindi inserisce tutti gli uomini offensivi a disposizione. Le cose cambiano di poco: il Milan costruisce tantissimo ma segna solo 1 goal, quando tra l’altro è troppo tardi. Le colpe non sono solamente del tecnico, chiaramente i big hanno deluso nuovamente dopo i disastri dell’andata.

Matteo Gabbia

Stagione negativa

Dopo l’eliminazione ai gironi della Champions League, con l’attenuante del girone di ferro, quella ai quarti di Coppa Italia e il distacco abissale dalla vetta, resta difficile catalogare come positiva questa stagione. Il discorso non dovrebbe cambiare neanche in caso di vittoria nel derby e chiusura del campionato in crescendo. Si va così in direzione di un cambio in panchina anche se chiaramente non va dimenticato quanto bene ha fatto Pioli nelle scorse stagioni.

