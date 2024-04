Il club azzurro sembrerebbe vicino all’attaccante canadese che è da tempo un pallino di Geoffrey Moncada.

Il Napoli parrebbe aver trovato il successore di Victor Osimhen, si tratta dell’attaccante del Lille Jonathan David, a lungo nelle mire del Milan nelle ultime due stagioni.

La situazione

Il nigeriano molto probabilmente verrà ceduto anche se non è ancora chiaro a chi: gli azzurri sono in ottimi rapporti con il Lille visto che anche l’attuale numero 9 proveniva da quel club francese. Dopo aver valutato diversi obiettivi la dirigenza dei campani potrebbe essere pronta ad intavolare una trattativa.

Geoffrey Moncada

Gli scenari

Il Lille in realtà chiede 50 milioni di euro per David ma secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli non intende superare i 35 milioni di euro più bonus per l’acquisto del nuovo attaccante. Il canadese per ha il contratto in scadenza nel 2025 e quindi il club francese non è in una condizione di forza. Si ritiene che il giocatore gradisca la destinazione e sia disposto ad accettare un’eventuale offerta anche in caso di mancata partecipazione alle coppe. Il Napoli dovrebbe proporgli un contratto quinquennale con stipendio di 3 milioni di euro a stagione; resta da discutere l’eventuale presenza di una clausola rescissoria e soprattutto i diritti d’immagine, cosa che spesso causa complicazioni nelle trattative. David è nella lista dei dirigenti del Milan da moltissimo tempo ed è considerato l’opzione economicamente più fattibile al contrario di giocatori come Joshua Zirkzee e Viktor Gyokeres.

L’articolo Attento Milan: David rischia seriamente di svanire proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG