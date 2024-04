L’ex difensore Luigi Sala ha sottolineato quali possono essere le problematiche riguardanti il reparto arretrato dei rossoneri.

Luigi Sala ha parlato a MilanNews di diversi difensori del Milan. “Quando c’è un periodo negativo sembra che sia tutto da buttare, da cambiare o cancellare. È vero che ora si sono accentuate le difficoltà, sono momenti dell’anno in cui non riesci a trovare i meccanismi giusti, la forma massima dei giocatori nello stesso momento. Bisogna solo lavorare, essere concentrati, quadrati e fare le cose più semplici”.

Sulle ultime partite deludenti di Kjaer e Thiaw

“Dopo una partita è sempre facile giudicare o cercare di capire se si poteva fare meglio o peggio. Io dico che sono giocatori che per il loro fisico devono giocare di più, è il modo migliore per essere più in forma. Hanno incontrato giocatori abili e svelti che li hanno messi un po’ più in difficoltà. Le ragioni possono essere tante e non facili da capire”.

Matteo Gabbia

La crescita di Gabbia

“Mi ha stupito favorevolmente. L’ho sempre reputato un buonissimo giocatore, magari non era ancora pronto per il Milan e determinate platee. Da quando è rientrato dalla Spagna sembra che sia maturato. Questa lontananza gli ha fatto bene, è tornato con la voglia di rimanere al Milan in pianta stabile, di far parte di questa difesa. Sono contento per lui”.

Nuovamente sul tedesco

“Fino a poco tempo fa era sempre stato elogiato e aveva fatto sempre bene. In Italia siamo sempre un po’ frettolosi nel giudicare e nel decidere se un giocatore è valido o meno. È giovane, ha grandi margini di crescita e secondo me è un giocatore da aspettare. Se poi servono profili che gli possono dare una mano ancora meglio ma non sarei così lapidario nei giudizi”.

L’articolo Sala: “Stupito favorevolmente da Gabbia, Thiaw? Probabilmente in Italia siamo troppo frettolosi nel giudicare” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG