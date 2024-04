L’opinionista Giancarlo Padovan ha parlato di questo particolare momento che sta attraversando il club rossonero.

Giancarlo Padovan a MilanNews ha espresso il suo punto di vista sul lavoro di Stefano Pioli al Milan. “Da campione d’Italia l’anno scorso è arrivato quinto. Ed è arrivato in Champions perché hanno tolto la Juve. Inoltre ha perso cinque derby consecutivi, è stato eliminato ai gironi di Champions dove si poteva andare avanti, è stato eliminato in Coppa Italia. Al contrario, secondo me la critica è molto blanda nei suoi confronti. Diverso il discorso dei tifosi, che non gli perdonano i derby. Quest’anno non ha mai lottato per lo scudetto. Diciamo che delle domande su Pioli vanno fatte, cercando di non essere così drastici come lo sono i tifosi che hanno già una risposta implicita. Detto questo non mi pare che ci sia una persecuzione nei suoi confronti, semplicemente i risultati non parlano in suo favore”.

Stefano Pioli

Il possibile sostituto

“Vedrei benissimo Antonio Conte, che andrebbe al Milan a piedi. Torino è vicino a Milano e lui per ragioni familiari non vuole e non può allontanarsi troppo da casa sua. E poi la vedrebbe come una sfida e sono sicuro che potrebbe fare tanto. Se non mi sbaglio anche in passato ha lanciato segnali di disponibilità. Certo, ha un costo elevato però è anche un allenatore che garantisce impegno e risultati, per cui io farei uno sforzo”.

Il futuro di Theo Hernandez e Maignan

“Credo che saranno confermati. Il Milan vuole fare dei risultati importanti e per farli deve tenere i giocatori più rappresentativi. Il Milan non si priverà dei big anche perché non ne ha bisogno da un punto di vista economico, a differenza ad esempio dell’Inter”.

L’articolo Padovan: “La critica è stata troppo blanda su Pioli, Conte andrebbe a piedi al Milan” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG