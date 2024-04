Antonio Conte si sarebbe offerto al Milan di Ibra come successore di Stefano Pioli. Pistocchi ha rivelato la risposta del Club.

Tempo di riflessione in casa Milan dopo l’addio al sogno Europa League servito ieri da De Rossi che, come all’andata, ha imbrigliato gli uomini di Pioli. Il suo tempo al Milan sembra davvero essere finito, la stampa e soprattutto il pubblico è saturo di attenuanti per il tecnico emiliano. Per il dopo – eventuale v’ha detto – di Pioli circolano molti nomi, su tutti spicca per carisma e curriculum quello di Antonio Conte. Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo X, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato, riguardante proprio l’ex ct della Nazionale.

Conte vuole il Milan

Antonio Conte e il Milan è, al momento, un amore univoco. Questo perché al momento da casa Milan non arrivano conferme o smentite in merito ma, a parere di molti invece, l’ex allenatore di Juventus e Inter avrebbe già espresso con decisione dove vorrebbe allenare. Maurizio Pistocchi ha rivelato che “Antonio Conte si è proposto più volte al Milan”.

A quanto mi dicono, Antonio #Conte si è proposto più volte al #Milan. Che, a quanto mi dicono, non lo vuole. ’Notte pic.twitter.com/QPWjrKIkZg — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 18, 2024

La risposta del Milan

Il Milan per il momento prende tempo, valuta e riflette. Cardinale, in testa, e Ibrahimovic poi, non potranno certamente festeggiare dopo i risultati ottenuti da Stefano Pioli. Il cammino europeo del Milan non è stato all’altezza delle aspettative, il secondo posto in campionato non sembra possa bastare a Pioli per meritare una riconferma. Il Club di Via Aldo Rossi però, almeno per ora, avrebbe risposto picche alla candidatura di Antonio Conte, così rivelato da Maurizio Pistocchi: “a quanto mi dicono, non lo vuole”.

