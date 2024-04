Ravezzani, attraverso il proprio profilo X, ha criticato aspramente Pioli e le sue scelte, artefici del fallimento di ieri a Roma.

L’eliminazione dall’Europa League brucia, e tanto. Brucia perché il Milan potenzialmente è più forte della Roma di De Rossi. Lo è nei singoli e nell’esperienza, tutti fattori che invece non hanno determinato vantaggio alcuno. All’indomani della sconfitta rovinosa dell’Olimpico, Stefano Pioli è il bersaglio di tifosi e giornalisti che, congiuntamente, addossano al tecnico rossonero le responsabilità di una stagione con molti più ombre che luci. Fabio Ravezzani, tramite il proprio profilo X, non ha lesinato critiche a Pioli, reo di aver preso scelte poco chiare.

Fabio Ravezzani

La critica a Pioli

Il giornalista non lesina critiche a Stefano Pioli, artefice a suo dire di una stagione per nulla positiva. Ravezzani, e non solo lui, nutre un dubbio decisamente importante e che riguarda la scelta degli uomini in mediana, difatti afferma che “Pioli dovrebbe spiegare qual è la coppia di centrocampisti centrali titolari. Si sono alternati Rejinders, Loftus, Bennacer, Adli, Musah, perfino Calabria. Che confusione”. Nel dettaglio della partita di ieri sera poi sottolinea che “in 11 contro 10 il Milan aveva bisogno subito di Chukwu. Jovic ha solo intasato l’area. Errori gravi”. Infine ricorda quelle che sarebbero state le volontà di Maldini qualora fosse rimasto in rossonero: “Si può dire, adesso, che banalmente aveva ragione Maldini un anno fa La squadra aveva bisogno di investimenti importanti per restare al vertice e Pioli era da cambiare. L’unico errore: Pirlo al suo posto (Paolo aveva già sbagliato con Giampaolo…)”.

Le prospettive del Milan

Che il Milan potesse essere protagonista di un bel campionato era un pensiero che affollava le menti di molti a inizio campionato. Lo stesso Ravezzani riteneva infatti che “il Milan valesse il terzo o quarto posto in classifica, una finale di Coppa Italia e un Quarto di Europa League. È andata peggio del previsto perché Pioli anziché migliorare gioco e squadra li ha lentamente peggiorati”. Cambiare l’allenatore non può essere l’unica soluzione, il giornalista infatti ha sottolineato che “un nuovo allenatore non farà vincere da solo questo gruppo”. Ha aggiunto infatti che “il baricentro di una squadra che gioca 4-2-3-1 sono i due centrali davanti alla difesa. Quest’anno nessuno ha capito chi siano i titolari tra Krunic-Bennacer-Reijnders-Loftus-Musah e Adli. Quando un allenatore non fa scelte chiare e costanti, finisce così”.

