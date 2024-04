La conferma di Pioli sulla panchina del Milan è sempre meno sicura. Svelati i nomi più vicini a prendere il suo posto l’anno prossimo.

La rovinosa sconfitta di ieri all’Olimpico fa rumore, un tonfo clamoroso soprattutto valutando il modo con cui è arrivata. Il tempo di Pioli al Milan sembra davvero destinato a spegnersi dopo l’ultima giornata di campionato, dopo una stagione travagliata con molti bassi e purtroppo pochi alti. La redazione di SportMediaset e in particolare Claudio Raimondi, ha approfondito il tema panchina del Milan. Ha svelato i nomi e i profili sui la società sta ragionando per il futuro, senza però escludere un clamoroso ribaltone in panchina già in questo campionato. In caso di “batosta clamorosa – afferma Claudio Raimondi – , una debacle anche nel derby allora sì, potrebbe essere a rischio nell’immediatezza la posizione di Pioli”.

Antonio Conte

Il destino di Pioli

Il futuro di Pioli appare ormai davvero segnato, compromesso e rotto come un puzzle non più ricostruibile. Claudio Raimondi ha evidenziato che “Pioli non è a rischio esonero nell’immediato ma è sempre più un uomo solo perché stasera non era presente, qui nel centro sportivo rossonero, nessun dirigente. Moncada ha accompagnato la Primavera impegnata questa sera in Youth League. Non si è visto Ibrahimovic, anche se è in stretto contatto con Cardinale. Furlani era nella sede rossonera”. In seno alla società si sta riflettendo sul futuro della panchina rossonera, sempre più lontana da Pioli. In tal senso il giornalista ha affermato che “il nome caldo, sempre più caldo, è quello di Lopetegui. L’ex CT della Spagna è in questo momento il nome forte”. Non solo però, sullo sfondo restano vive le strade che portano a “Thiago Motta che piace sempre molto alla dirigenza rossonera. Situazione Antonio Conte, il Napoli fa sul serio ed ha offerto un triennale. Conte aspetta mosse che non sono mai arrivate per il momento dal Milan”.

Soluzione ponte non da escludere

Nonostante non si parli di esonero nell’immediato per Stefano Pioli, non si escludono clamorosi ribaltoni da qui al termine della stagione. Claudio Raimondi afferma infatti che “se dovesse arrivare una batosta clamorosa, una debacle anche nel derby allora sì, potrebbe essere a rischio nell’immediatezza la posizione di Pioli. Potrebbe esserci una soluzione ponte, da traghettatore: la promozione del tecnico Primavera Abate per le restanti cinque giornate per evitare di mettere a rischio anche il secondo posto”.

