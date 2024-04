Michele Criscitiello non ha usato mezze misure per demolire il Milan e Stefano Pioli dopo la debacle in Europa League.

Il Milan e Stefano Pioli non hanno più scuse. La doppia sfida contro la Roma rappresentava per il Milan l’ultimo treno per portare in salvo una stagione più amara che dolce. L’eliminazione e soprattutto i modi con cui è arrivata ha provocato sgomento e rabbia tra i tifosi che ora chiedono a gran voce la testa di Stefano Pioli. Tra questi c’è senz’altro anche Michele Criscitiello. Negli studi di Sportitalia il giornalista non ha lesinato critiche al Milan e al suo tecnico.

Stefano Pioli

Milan vergognoso e indecente

Michele Criscitiello, al termine della partita di ieri sera, ha commentato a caldo quanto accaduto e, senza mezzi termini, ha demolito il Milan. ha affermato infatti che “abbiamo visto un Milan vergognoso, indecente, inesistente per 180 minuti sotto tutti i punti di vista”. L’incapacità di offrire una risposta che fosse all’altezza di un avversario forte ma certamente non imbattibile è stata disarmante. Nemmeno la superiorità numerica ha spezzato questo incantesimo.

Pioli ciclo finito

La domanda che tutti si pongono è se la partita di ieri ha definitivamente sancito la chiusura del ciclo Pioli. La risposta, in coro, è unanime: si Anche Michele Criscitiello ne è convinto e ha affermato che “Pioli è al capolinea e ha chiuso la stagione in rossonero, non ci può essere un dirigente che possa pensare alla conferma per un ciclo finito e per un allenatore che presenta la squadra in questa maniera al doppio appuntamento con la Roma”. Il pericolo è che ora quest’onda scura possa riflettersi anche in campionato, il giornalista evidenzia infatti che “ci manca solo che consegni la seconda stella all’Inter”. Ha proseguito poi sottolineando che “Pioli ha fatto delle cose buone, ma lo stiamo dicendo da tempo. Il ciclo è finito, non si può ragione come se fosse ancora aperto. Siamo sempre stati gentili con il Milan, ma se ti rimane un solo obiettivo dopo una pessima Champions League, dopo un campionato dove non hai mai lottato per lo Scudetto … Pioli ha finito da un anno questo ciclo“. Conclude poi analizzando l’atteggiamento della società, affermando che “la cosa grave è che i dirigenti del Milan non se ne erano accorti e addirittura arrivano le parole di Scaroni e Furlani che lo vogliono tenere. Gli schiaffi di Roma e gli schiaffi di Roma hanno confermato che Pioli ha finito”.

L’articolo Criscitiello shock sul Milan: “Vergognoso e indecente, ciclo Pioli finito da un anno” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG