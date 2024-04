Lele Adani ha criticato senza messe misure il Milan, Pioli e ha lanciato un monito importante alla società, visto il derby alle porte.

Il Milan di ieri sera a Roma ha mostrato tutte le macerie di un progetto che sembra davvero inconciliabile ormai con Stefano Pioli. Le strade, quasi certamente, si divideranno al termine della stagione. Lele Adani, ai microfoni della Rai, ha descritto la situazione in casa Milan non lesinando critiche e bocciature eccellenti.

Daniele Adani

Squadra e Leao sotto accusa

Lele Adani ha descritto la prestazione del Milan affermando che “i giocatori non hanno fatto una buona partita. A livello di impegno hanno dato tutti, ma non hanno fatto bene”. La differenze è che – così come fatto notare dall’opinionista – “la Roma ha fatto bene sotto tutti i punti di vista. Anche in 10 ha avuto delle occasioni. E’ una squadra in salute”. Decisamente un’amara considerazione pensare che – a suo dire –“se nelle due partite il migliore in campo è stato Chukwueze che è entrato solo nella ripresa in entrambe le partite e Pulisic, Giroud, Leao, Loftus-Cheek e Theo hanno fatto queste prestazioni, il Milan non può pensare di battere questa Roma. I big sono mancati al Milan”. Ha poi analizzato la prova di Leao, affermando che “da un punto di vista calcistico deve offrire una prestazione diversa. Alla vigilia era sereno, l’auspicio era quella di una partita diversa mentre poi in campo è diverso. Leao è quasi deleterio in queste prestazioni, vive di folate”.

Futuro di Pioli

Come detto il futuro di Pioli appare davvero segnato, compromesso ormai. Lo stesso Adani ha sottolineato infatti che “questa partita ha dato un segnale forte. Prima dell’andata il Milan aveva fatto 7 partite di fila, poi ha perso due partite e fatto male a Sassuolo. Scaroni, qualche settimana fa, aveva detto che Pioli era confermato. Chissà se lo dirà anche domani… Nel calcio la parola data oggi viene smentita domani”. Infine ha evidenziato quanto sarebbe importante “che la società dia un segnale, anche perché il Milan ha un derby da giocare...”

L’articolo Milan, Adani critico: “Leao è deleterio. La società deve dare un segnale” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG