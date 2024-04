Nicolò Schira, tramite il proprio profilo X, ha svelato il futuro di Stefano Pioli e le intenzioni in seno alla società.

Stefano Pioli e il Milan sempre più distanti, lontani. Questa volta la frattura appare forte, una di quelle decisive e difficilmente ricomponibile. Il futuro di Pioli sarà lontano da Milan, dai colori rossoneri. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha commentato la situazione che gravita attorno a Pioli e al Milan sul proprio profilo X.

Stefano Pioli

Pioli sempre più lontano

Come detto il futuro di Pioli appare ormai scritto. Non resta altro che attendere l’inevitabile addio tra le parti, secondo i modi e i tempi che la società deciderà di attuare. Nicolò Schira ha evidenziato infatti che “Stefano Pioli è sempre più lontano dalla conferma sulla panchina del Milan, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 ( € 4,2M/anno)”. Con ogni probabilità quindi il fatto che abbia ancora un anno di contratto non influirà sulla scelta della società di proseguire o meno con il tecnico emiliano.

La decisione della società

Si vociferava in questi giorni che ci fossero due fronti in seno alla società: quello che appoggiava Pioli spingendo per la sua conferma, e quello che invece ne suggeriva l’esonero. Nicolò Schira ha sottolineato un aspetto decisamente molto interessante, ha affermato infatti che “le ultime prestazioni hanno dato forza a chi da tempo in società voleva cambiare allenatore. Vedremo quali saranno gli aggiornamenti futuri sulla panchina del Milan, ma Pioli sembra sempre più in bilico”. Non resta quindi che attendere e scoprire come si evolveranno le cose.

