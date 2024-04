Se i tifosi del Milan piangono l’eliminazione, Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen festeggiano. Ecco come hanno reagito.

Il Milan perdendo anche a Roma non è riuscito a staccare il pass per le semifinali di Europa League. In caso di vittoria avrebbe incontrato la vincente tra Bayer Leverkusen-Aston Villa. I tedeschi hanno avuto la meglio, centrando da neo campioni di Germania l’accesso alla prestigiosa final four di Europa League. Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen, alla notizia dell’eliminazione del Milan, non hanno nascosto la loro contentezza.

L’eliminazione del Milan dall’Europa League è stata vissuta dai tifosi del Milan come una vera e propria umiliazione. Il senso di impotenza, incapacità di opporre resistenza allo strapotere della Roma non riesce proprio ad andare giù ai tanti tifosi rossoneri. Da contraltare alla sofferenza del Milan, si contrappone invece una evidente soddisfazione di quelli che sarebbero potuti essere gli avversari del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Alla notizia della vittoria della Roma infatti non hanno nascosto la loro soddisfazione. Di seguito il video.

L’esultanza di Xabi Alonso e del Bayer Leverkusen certifica, laddove ce ne fosse bisogno, della forza che il Milan possiede, almeno potenzialmente. Il DNA europeo, la caratura di una squadra abituata a vincere in campo europeo, rappresentano ancora oggi uno spauracchio molto forte, in tutti gli avversari. Il Bayer Leverkusen, neo campione di Germania, non avrebbe voluto evidentemente affrontare il Milan in semifinale, preferendo una Roma che, vedendo le loro reazioni, appare avversario più abbordabile. Tutto ciò non fa altro che acuire i rimpianti e la rabbia di come si sia chiusa la stagione europea rossonera.

