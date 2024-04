Stefano Pioli, dopo la fine del ciclo al Milan, è prossimo ad una nuova avventura: il Napoli vorrebbe puntare su di lui, arrivano conferme.

Il Milan e Stefano Pioli sono ormai ai saluti finali. Ancora poche partite e poi si consumerà l’addio. Lo strappo è forte, deciso, al punto che appare impossibile rattoppare la voragine che si è creata. Il Club di Via Aldo Rossi sta rivolgendo altrove le proprie attenzioni, ormai convinto che un cambio tecnico in panchina sia una necessità, più che una possibilità. A Pioli però non mancano estimatori, tutt’altro. Da Napoli arrivano notizie decisamente rilevanti, che attesterebbero un apprezzamento crescente di De Laurentiis nei suoi confronti.

La notizia che rimbalza da Napoli è una di quelle destinate a far rumore, senza dubbio. Lo è perché la fonte è una di quelle autorevoli, molto vicine alle cose del Club azzurro di De Laurentiis. Il giornalista Mirko Calemme, attraverso il proprio profilo X, facendo un resoconto dei papabili allenatori del Napoli per la prossima stagione, ha indicato in forte ascesa proprio l’attuale tecnico del Milan. Ha affermato infatti che “Conte continua a riflettere (sperando in una chiamata dalla Premier), Gasperini e Italiano restano in corsa, ma in questo momento salgono le quotazioni di Pioli per la panchina del Napoli. Il ciclo al Milan non si chiuderà nel migliore dei modi, ma va ricordato dove ha trovato i rossoneri e dove li lascia. Piace per sua gestione di gruppo, pressioni, e per aver sempre raggiunto gli obiettivi delle ultime stagioni”

#Conte continua a riflettere (sperando in una chiamata dalla Premier), #Gasperini e #Italiano restano in corsa, ma in questo momento salgono le quotazioni di #Pioli per la panchina del #Napoli. Il ciclo al #Milan non si chiuderà nel migliore dei modi, ma va ricordato dove ha… — Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 19, 2024

Il Milan riflette sul futuro e sulla scelta del nuovo tecnico. Al momento appare in vantaggio su tutti l’ex ct della nazionale spagnola Lopetegui. Sullo sfondo resta vivo l’interesse per Thiago Motta, nonostante sul tecnico del Bologna ci sia l’ombra della Juventus. Più defilato, ma non ancora del tutto accantonato, resta la suggestione Antonio Conte, soprattutto valutando che l’ex ct della Nazionale si sarebbe offerto a Ibrahimovic per il dopo Pioli.

