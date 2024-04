Dj Ringo, noto cuore rossonero, ha attaccato sul proprio profilo X sia Furlani che Pioli, a suo dire non all’altezza del Milan.

La delusione è tanta, la misura è colma. I tifosi del Milan hanno pazientato, sperato, che in fondo al tunnel ci fosse un po’ di luce, un barlume di speranza per colorare di oro e gloria una stagione anemica, con tanti “se” e “ma” e pochi fatti. La sconfitta di Roma ha scoperchiato il vaso, ormai strabordante di delusione. Dj Ringo, sul proprio profilo X, non ha lesinato critiche verso il proprio amore sportivo, il Milan, accusando Furlani e Pioli del rovinoso tonfo stagionale.

Stefano Pioli

Furlani e Pioli via presto

L’attacco del noto cuore rossonero non è certamente leggero. Dj Ringo sceglie X dove sfogare rabbia e delusione in seguito alla rovinosa sconfitta di Roma. Le sue parole sono dure, forti e senza incisive. Nel post afferma infatti: “Shame! Wow che annata ! Obiettivo campionato fallito a novembre, obiettivo Coppa Italia fallito al secondo turno, obiettivo passaggio gironi Champions subito fallito e obiettivo Europa League fallito stasera con la Roma.. Io sono nato e me ne andrò rossonero ma voi no, voi ve ne andrete via spero, perché il Milan RIMANE!“

L’addio di Pioli

Come detto e riportato a fine stagione, con ogni probabilità, si consumerà l’addio tra Stefano Pioli e il Milan. La società di Via Aldo Rossi avrebbe posto in cima alle proprie priorità l’avvicendamento in panchina con un altro tecnico. Al momento il nome più probabile appare essere quello di Lopetegui.

