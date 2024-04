Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky, ha svelato gli umori da casa Milan. Un elemento ben preciso fa pensare che la società manderà via Pioli a fine stagione.

Il ciclo tremendo di partite per il Milan è iniziato, non nel migliore dei modi. Dopo la sconfitta di ieri a Roma non ci sarà molto tempo per ricaricare le batterie, eliminare le scorie e le tossine, per preparare il derby. Un derby che sarà doppiamente importante, sia per l’egemonia cittadina e sia perché una sconfitta darebbe matematicamente lo scudetto ai cugini nerazzurri. Peppe Di Stefani, ai microfoni di Sky, ha fatto il punto della situazione in casa Milan.

Zlatan Ibrahimovic

Un dettaglio che certifica l’addio

Peppe Di Stefano ha svelato un retroscena decisamente interessante a riguardo del futuro di Pioli. Il giornalista vicino al Mila, ai microfoni di Sky, ha infatti affermato che “ieri abbiamo visto la gestione dei 180 minuti, la dirigenza che non ha parlato dopo la partita, sono tutti segnali, segnali chiari che certificano che “a meno di clamorose sorprese si va verso una forma di rivoluzione estiva, ma non di giocatori. Si va verso un cambio della guida tecnica, ma non perché Pioli sia l’unico responsabile”.

Ciclo finito e derby

Il giornalista ha riportato il sentiment che aleggia a casa Milan, evidenziando che ” tutti nell’ambiente siamo convinti un po’ tutti che un ciclo sia finito”. Sensazione che trova fondamento pensando al fatto che “il Milan ha perso in maniera assoluta giocando poco a calcio. Nel complesso il Milan ha fatto un netto passo indietro”. Considerazione finale poi in vista del derby con l’Inter di lunedì, partita che -così come evidenziato da Peppe Di Stefano – sarà una “tra le più importanti della stagione, c’è la possibilità di rimandare la festa all’Inter e di chiudere l’emorragia dei derby che dura da tanto, troppo, tempo”.

L’articolo Milan, Di Stefano su Pioli: “Ciclo finito, filtra aria di cambiamento in estate” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG