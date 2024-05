Nuova frecciata di Calhanoglu al Milan dopo la vittoria dello scudetto. Il turco ha completamente dimenticato il proprio passato rossonero.

Calhanoglu è un argomento sempre molto caldo, vivo e carico di tensioni tra le tifoserie rossonere e nerazzurre. L’addio a parametro con il Diavolo, per accasarsi con il Biscione, ha generato nel tifo milanista una comprensibile acredine nei confronti del centrocampista turco. La vittoria dello scudetto dell’Inter è stata per Calhanoglu una valida opportunità per vendicarsi di tutto ciò che i tifosi del Milan gli ha riversato contro negli anni. Ai microfoni di SportMediaset il turco lancia una seconda stoccata al suo vecchio pubblico di marca milanista.

Hakan Calhanoglu

L’amore per l’Inter e la stoccata al Milan

Intervistato da SportMediaset, dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter, Calhanoglu manifestando il proprio amore per l’Inter non ha esitato a lanciare una frecciata alla sua ex squadra, il Milan. Ha affermato infatti che “i tifosi mi hanno aiutato tanto: i miei compagni per primi, poi sicuramente i tifosi mi hanno aiutato ad alzare il mio valore”. Aggiungendo inoltre che “il nostro obiettivo è scrivere quanta più storia possibile con questo meraviglioso club e credo che abbiamo iniziato con la seconda stella. Speriamo di continuare così”. Chiude infine sottolineando che “sono da sette anni a Milano, però il mio sangue è nerazzurro”.

L’altra stoccata

L’altra stoccata riservata al Milan porta la data del 19 maggio, subito dopo il pareggio casalingo con la Lazio, preludio della festa scudetto di San Siro. Il turco ha dichiarato in quell’occasione che “quelli che non mi conoscono non sanno come sono, sono sempre tranquillo ed il mio comportamento non manca mai di rispetto. L’amicizia non cambia cambiando i colori. Se da parte loro non arriva più nulla non c’è problema, quella pagina è chiusa“.

