Non arrivano buone notizie per quel che riguarda l’inseguimento del club rossonero all’attaccante sloveno.

Il Milan sta per chiudere la stagione, sabato sera ci sarà il match di fine stagione contro la Salernitana che sarà l’occasione di salutare diverse colonne degli ultimi anni.

Il tifo caldo rossonero dovrebbe infatti anche interrompere le contestazioni messe in atto nelle ultime 3 gare per tributare il giusto omaggio a Olivier Giroud, Simon Kjaer e Stefano Pioli, anche se a quest’ultimo ufficialmente non è stato comunicato ancora nulla.

Ci sarà poi ovviamente da lavorare per trovare i rispettivi sostituti ed i dirigenti sotto questo aspetto sono già all’opera da settimane. I nodi più grandi sono quelli relativi all’allenatore ed al numero 9: per quest’ultima questione due sono i nomi più in voga al momento dopo che nelle scorse settimane tantissimi obiettivi sono stati accostati al Milan.

Si tratta di Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee ma secondo il Corriere dello Sport si può depennare quasi definitivamente il primo nome. Lo sloveno si è reso protagonista di un’ottima seconda parte di stagione con il Lipsia e ha chiuso il campionato segnando nelle ultime 7 gare. Questo ha fatto sì che la clausola rescissoria presente nel suo contratto aumentasse fino a raggiungere quota 65 milioni, a questi vanno aggiunti anche 15 milioni di commissioni. Sembra decisamente troppo per il Milan; c’è poi da dire che su di lui c’è un interesse forte del Chelsea anche se non è da escludere un rinnovo con lo stesso Lipsia che preveda l’aumento della clausola rescissoria.

