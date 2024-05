Continuano ad aumentare i dubbi sull’estremo difensore francese che resta comunque un totem della squadra rossonera.

Il Milan è impegnato su più fronti per capire come dar vita ad un nuovo progetto tecnico: le priorità sono scegliere un nuovo allenatore e comprare un nuovo numero 9 che possa ereditare il posto del partente Giroud e guidare l’attacco per le prossime stagioni.

Occhio al mercato in uscita

Solo successivamente verranno approfondite altre questioni che al momento rivestono un’importanza secondaria ma che forse tanto secondarie non sono. Stiamo parlando del futuro di Mike Maignan: continuano a uscire sui giornali articoli che parlano della sua tenuta fisica: il portiere ha saltato finora più di 40 partite da quando è a Milano, una stagione intera. Il Milan non ha bisogno di vendere per fare mercato in entrata ma, come ha dimostrato la cessione di Sandro Tonali, tutte le offerte al di sopra di una certa cifra verranno valutate.

Mike Peterson Maignan

Gli scenari

Impossibile non considerare, oltre ai problemi fisici, la questione rinnovo, come sottolinea il Corriere dello Sport: Maignan chiede uno stipendio il linea con quello di Rafael Leao (5 milioni a stagione più bonus non molto difficili che fanno lievitare la cifra finale a 7). La società non sembra molto d’accordo; col portoghese servì una trattativa lunga un anno, per lui potrebbe non esserci tutto questo tempo dato che il suo contratto scade nel 2026. L’Europeo potrebbe attirare altri interessi dall’estero; i rossoneri comunque non si farebbero trovare impreparati, piace Diogo Costa del Porto che però già costa più di 40 milioni. Nel frattempo Maignan sabato tornerà titolare in porta.

