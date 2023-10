Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato nel pre partita della gara contro il PSG. I dettagli

PAROLE – «Stasera molto dipenderà anche dall’atteggiamento del PSG e dall’assetto con cui scenderà in campo la squadra di Luis Enrique, il Milan dovrà sfruttare le falle in fase difensiva dei parigini. Sta cercando di spendere in maniera diversa, non più per campioni affermati ma per giovani di prospettiva. Ugarte, Goncalo Ramos, Kolo Muani… non glieli hanno certo regalati, ma questi acquisti raccontano di una società che ha cambiato rotta. Leao? Quando una squadra produce così tanto ci si deve appellare alla concretezza. Stasera secondo me il Milan si accontenterebbe di tirare poco in porta, ma di vincere».

