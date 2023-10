Il tecnico della Roma José Mourinho ha punzecchiato i tifosi nerazzurri in vista della gara di domenica prossima.

Josè Mourinho ha parlato a Sky sport delle prossime due gare della sua Roma. “Abbiamo avuto una reazione ottima dopo la super sconfitta contro il Genoa, l’ultima vittoria l’abbiamo ottenuta senza giocare bene o meritare molto, ma questo dimostra che la squadra ha fiducia. Poi, in quella gara, l’empatia di cui parlo sempre con i tifosi è diventata fondamentale perché loro hanno fatto in modo che la squadra arrivasse fino alla fine per vincere. Ora avremo lo Slavia Praga, che è sicuramente la squadra più forte del girone. Siamo entrambi in una buona situazione per qualificarci, mentre l’anno scorso abbiamo sofferto di più. Se ci possiamo risparmiare le due partite extra che abbiamo avuto l’anno scorso, dobbiamo provare a farlo”.

Sulle polemiche sulla sua squalifica

“Tanti idioti dicono cose che solo un idiota può dire. In più, se si tratta di persone del mondo del calcio, allora sono ancora più idioti. Io sono l’allenatore della Roma e voglio fare il meglio per la mia squadra, purtroppo sono stato espulso all’ultimo minuto con il Monza e mi dispiace tantissimo per un unico motivo, ovvero che non potrò stare vicino ai miei giocatori. Non dico se merito o meno la squalifica, ma dico che la misura deve essere uguale per tutti. Ho visto altri allenatori fare lo stesso o peggio di me, ma per me è sempre la stessa storia. Ho avuto per tutta la stagione un atteggiamento corretto in panchina e fuori, sono stato espulso per un gesto, ma se questo vale per me deve valere lo stesso per tutti”.

esultanza gol Romelu Lukaku

Sull’Inter

“La difficoltà è che giochiamo con una squadra che secondo me dovrebbe vincere il campionato con 30 punti di vantaggio, una squadra fortissima contro cui devi sempre essere al livello più alto possibile. Non abbiamo il loro privilegio di essere tanti, ma dobbiamo avere la nostra forza e andar là a giocarcela. Prima però pensiamo a domani che sarà dura”.

Sull’importanza di Lukaku

Il portoghese poi in conferenza stampa si è espresso dettagliatamente sulla situazione dell’attaccante belga: “L’Inter? Non sapevo che Romelu fosse così importante a Milano, perché quello che ha fatto, ovvero vincere uno scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa lo hanno fatto 200 giocatori all’Inter. È interessante vedere che se Lukaku va dall’Inter alla Roma per aiutare il suo mister è un dramma, mentre se Cannavaro va dall’Inter alla Juve non c’è problema o per Vieri non c’è problema. Romelu, comunque, alla Roma è una sorpresa perché non pensavo fosse già così nel cuore dei tifosi“.

L’articolo Mourinho: “Idioti dicono cose idiote, l’Inter dovrebbe vincere lo Scudetto, non credevo che Lukaku fosse così importante” proviene da Notizie Inter.

