Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha parlato nel pre partita di Prime Video.

PAROLE – «In questo momento spero il Milan possa prendersi questa energia che arriva dalla storia, questa squadra sa trasformarsi nelle notti di Champions. La storia conta, il PSG ha un grande rispetto per il Milan ma ora serve vederlo in campo. Leao? Serve vedere cosa succede quando la partita comincia, se ha la carica giusta. A me piace il fatto che durante il riscaldamento voglia abbassare la tensione, ma poi in partita dovrà mostrare la giusta applicazione. Donnarumma ha sbagliato la scelta di lasciare il Milan così giovane, un talento così importante non ha bisogno di andare via così presto. Per un portiere questo discorso è ancora più accentuato: Gigi era a casa. Io non ho dubbi sul suo talento, però la maturazione del portiere è più lenta e lui con quella scelta l’ha probabilmente interrotta».

