Le condizioni fisiche di Mike Maignan, portiere francese del Milan, durante il ritiro della nazionale. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Equipe, Mike Maignan sarebbe in dubbio per la prossima sfida della Francia contro Gibilterra. Il portiere del Milan ieri non ha infatti completato l’allenamento con il resto dei compagni per un problema fisico.

Didier Deschamps sarà quindi chiamato a decidere se rischiare l’estremo difensore rossonero ooptare per Brice Samba. La sensazione è che comunque l’infortunio non sia grave.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG