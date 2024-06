I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro dell’attaccante belga: non è escluso un ritorno a Milanello.

Il mercato del Milan si appresta ad entrare nel vivo nelle prossime settimane, i colpi in entrata in attacco potrebbero essere 2 e non solo 1; ne ha parlato il giornalista Manuele Baiocchini a Sky Sport. “Zirkzee è il grande obiettivo di mercato. I genitori e l’entourage di Zirkzee potrebbero essere in Inghilterra in questi giorni. Ci potrebbero essere nuovi contatti per abbassare le commissioni. Situazione abbastanza chiara: clausola da 40 milioni, prelazione del Bayern. Se essa cade la clausola da 40 milioni resta ed è da versare al Bologna, poi ci sarà da mettersi d’accordo con gli agenti. Il vero grande obiettivo per l’attacco del Milan è Zirkzee”.

Joshua Zirkzee

Secondo obiettivo per l’attacco

“Il direttore tecnico Moncada intanto in questi giorni ha preso contatti col Chelsea per prendere informazioni su Broja, che il club prenderebbe anche a prescindere da Zirkzee, ma a condizioni vantaggiose. Ossia un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo ma a condizioni difficili da raggiungere”.

Scenari inattesi per De Ketelaere

“Ci sono novità. Il Milan era convinto che l’Atalanta riscattasse il giocatore per il prezzo stabilito, ossia 22 milioni di euro. Ma l’Atalanta chiede uno sconto che il Milan non vuole concedere. C’è questa situazione che sta creando un po’ di preoccupazione al Milan che pensava di aver risolto una situazione che invece risolta non è”.

L’articolo Milan: apprensione per la situazione di De Ketelaere, Broja ad una sola condizione proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG