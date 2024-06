Il giornalista Manuele Baiocchini ha sottolineato come il numero 10 rossonero non abbia ancora effettuato il salto di qualità.

Manuele Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan a partire da ciò che può accadere a Rafa Leao. “Il fatto che non sia titolare nel Portogallo fa capire che non ha ancora fatto il salto definitivo di qualità da grandissimo giocatore a campione, pur non essendo più giovanissimo. Con la sua nazionale non sempre è titolare, non sempre è protagonista. Col Milan lo è stato a tratti, la sua stagione è finita in un modo che non avrebbe voluto ma al tempo stesso penso che sia un punto fermo del Milan dei prossimi anni e credo che sarà rossonero per tante stagioni ancora. Poi, il calciomercato è imprevedibile ma nella volontà del Milan c’è la ferma volontà di tenere un giocatore come Leao”.

Geoffrey Moncada

Due obiettivi per la fascia destra

“C’è questo viaggio di Moncada a Londra per cercare di parlare con i club di Premier League che per questioni di bilancio devono cedere i giocatori. Quindi possono esserci delle occasioni di mercato, fra di esse potrebbe esserci Matty Cash. Fonseca ha detto che nel ruolo di terzino destro vuole un giocatore con caratteristiche diverse dai giocatori attualmente in rosa. Il Milan sta trattando Emerson Royal del Tottenham che in questo momento non sembra avere bisogno di soldi. L’Aston Villa invece potrebbe cedere Cash, di fronte a una buona offerta. La valutazione è di 25 milioni di euro, non sappiamo se il Milan si sta avvicinando a queste cifre ma sappiamo che è interessato al giocatore”.

