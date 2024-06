Il terzino destro del Lille ha attirato le attenzioni anche dei giallorossi; i rossoneri sembrano al momento guardare in Inghilterra.

Il Milan intende acquistare un terzino destro con caratteristiche di spinta così da alternare gli attacchi che finora partivano prevalentemente dalla fascia di Theo Hernandez. Un nome che ha fatto particolarmente parlare di sé è quello di Tiago Santos, esterno destro del Lille, classe 2002. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione di club importanti come la Roma e il Milan, come riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma Sky Calciomercato – L’Originale.

Emerson Royal

La situazione

La squadra di De Rossi intende rafforzare con lui una corsia che al momento prevede la presenza di Celik e Karsdorp ma imbastire una trattativa per il portoghese non sembra affatto semplice per diversi motivi. Il club francese in teoria dovrebbe privarsi già di David ed appare difficile che accetti di vendere anche un altro punto fermo.

L’influenza di Fonseca e le idee di Moncada

Tiago Santos è stato accostato anche ai rossoneri per via del fatto che il prossimo allenatore sarà Paulo Fonseca, tecnico che lo ha guidato al Lille nelle ultime stagioni. In realtà però il Milano ha mai affondato il colpo, in questi giorni il direttore tecnico Geoffrey Moncada è focalizzato su Emerson Royal del Tottenham e Maddy Cash dell’Aston Villa. Nel caso in cui arrivi un esterno destro bisognerà capire poi quale sarà il futuro di Calabria e Florenzi, quest’ultimo in passato ha avuto qualche frizione con Fonseca.

