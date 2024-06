I rossoneri potrebbero acquistare non uno ma ben due centravanti in questa sessione estiva di calciomercato.

Il Milan attende di annunciare Paulo Fonseca come nuovo allenatore in maniera ufficiale anche se ormai i dubbi sul fatto che sia lui il successore di Pioli sono svaniti.

Il nuovo 9

La priorità al momento è regalare un nuovo terminale offensivo all’allenatore portoghese: Joshua Zirkzee nei piani della dirigenza dovrebbe essere l’erede di Olivier Giroud. I contorni della trattativa sono chiari da tempo: ci vogliono 40 milioni per strapparlo al Bologna ed occorre poi trattare col suo entourage per limare le alte richieste in termini di commissioni. L’olandese ha le idee chiare: vuole proseguire la sua carriera in Italia.

Luka Jovic

La novità

Il vice potrebbe essere Luka Jovic, giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno anche se i rossoneri possono esercitare l’opzione per il rinnovo. Secondo la Gazzetta dello Sport però sta riprendendo forza la candidatura di Armando Broja: l’albanese fu cercato dal Milan anche la scorsa estate, prima che si rompesse il legamento crociato del ginocchio. Il club londinese crede nel suo futuro radioso anche se l’ultima parte della sua stagione non è stata brillante proprio per i postumi dell’infortunio: i Blues potrebbero cederlo per una ventina di milioni ma non è detto che il Milan non provi a chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Di certo i dirigenti potranno visionarlo attentamente all’Europeo visto che dovrebbe essere titolare nell’Albania: si comincia già venerdì proprio contro l’Italia.

