La situazione relativa al prolungamento del vincolo che lega il terzino francese al club rossonero fino al 2026 è ancora in sospeso.

Theo Hernandez è uno dei pilastri del Milan ma nei prossimi mesi è atteso da una decisione piuttosto importante per il futuro della sua carriera. L’ex Real Madrid è stato autore di una stagione altalenante in cui comunque ha fatto registrare 5 goal e 11 assist in 46 partite, numeri non banali per un terzino sinistro che a tratti si è riscoperto anche difensore centrale. Il rovescio della medaglia è stato l’elevato numero di cartellini ricevuti e qualche assenza ingiustificata nei match decisivi della stagione.

Stallo

Il classe 1997 ha un contratto che gli garantisce uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione che scade il 30 giugno 2026. Questa non è una data così lontana se si tiene conto del forte status del giocatore: secondo quanto riportato da Il Giornale, Theo Hernandez si aspetta un significativo aumento di ingaggio anche se la sua volontà è quella di continuare la sua avventura in maglia rossonera.

Gli scenari

La situazione di Theo non ha lasciato indifferenti alcuni dei club più prestigiosi del panorama calcistico europeo. Dopo un flirt con il Bayern Monaco, si rincorrono voci di un possibile interesse da parte del Real Madrid e del Manchester City per il terzino sinistro francese. Ecco perché il Milan dovrebbe essere motivato a non temporeggiare troppo nel definire in tempi brevi il futuro del giocatore.

