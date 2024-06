Il club rossonero sperava che i giocatori prestati potessero avere un rendimento certamente migliore di quello avuto nelle squadre in cui sono andati a giocare.

Il Milan ha scelto l’allenatore (Paulo Fonseca) ma non lo ha ancora ufficializzato ed è ora focalizzato sulla ricerca del successore di Giroud. Joshua Zirkzee è in pole position ma potrebbe non essere l’unico centravanti ad arrivare, è infatti tornato d’attualità il nome di Armando Broja del Chelsea.

Daniel Maldini

I piani per i tre

Oltre ai nuovi nomi sul taccuino, il Milan guarda anche ai giocatori che rientreranno dai prestiti. Lorenzo Colombo, Daniel Maldini e Divock Origi torneranno a Milanello, i primi due con umori diversi per la stagione disputata a Monza ed il terzo certamente deluso dall’anno passato al Nottingham Forest. In ogni caso sembra che il loro futuro possa essere nuovamente altrove: tutti, infatti, secondo il Corriere dello Sport sono destinati a un nuovo prestito. Il club rossonero vuole capire se gli italiani possono in futuro entrare a far parte della Prima Squadra mentre è difficilissimo trovare un acquirente per il belga che nell’ultima stagione in Premier League ha realizzato 1 goal ed 1 assist in 22 presenze. Daniel Maldini in realtà ha svoltato a metà stagione andando al Monza dopo mesi molto deludenti ad Empoli; il figlio d’arte potrebbe tornare in Brianza anche se il club di Galliani cambierà allenatore. È comunque probabile che tutti inizieranno il ritiro agli ordini di Fonseca al Milan.

L’articolo Milan: i progetti per Maldini, Origi e Colombo proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG