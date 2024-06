Si continua a parlare del viaggio inglese del dirigente rossonero Geoffrey Moncada: occhi anche su una vecchia fiamma per la mediana.

Il nome di Douglas Luiz torna a circolare con insistenza nei corridoi della sede del Milan: è noto che il club vuole inserire in organico un centrocampista con spiccate caratteristiche difensive.

Non solo Fofana

Si parlava con insistenza negli ultimi giorni di Youssouf Fofana del Monaco che resta il primo obiettivo di Moncada e soci; ma nelle ultime ore si è intensificato l’interesse verso Douglas Luiz, duttile centrocampista dell’Aston Villa. I rossoneri valutarono l’idea di portarlo a San Siro già nell’estate del 2022 per sostituire Franck Kessie anche se alla fine ripiegarono su una soluzione più economica come l’arrivo in prestito di Aster Vranckx che poi non fu riscattato. Iil Milan è interessato anche al terzino Maddy Cash, suo compagno nel club di Birmingham.

Nella foto: Franck Kessie

Il jolly da giocarsi

Il contesto finanziario dell’Aston Villa gioca a favore del Milan per quanto riguarda Douglas Luiz. La pressione del Fair Play Finanziario obbliga il club inglese a valutare cessioni entro il 30 giugno ed il centrocampista brasiliano è ritenuto uno dei possibili partenti; lo evidenzia Tuttosport. Questa situazione potrebbe abbassare le pretese economiche che l’anno scorso avevano frenato l’interesse milanista. Le cifre comunque non sarebbero basse visto che il brasiliano è sotto contratto fino al 2026; l’Aston Villa nel frattempo lo sta offrendo anche ad altre squadre, tra cui la Juventus.

