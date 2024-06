I nerazzurri non hanno ancora scelto il futuro del giovane argentino ma in questo caso si può anche aspettare i prossimi mesi.

Valentin Carboni ha fatto vedere che a 19 anni in Serie A ci può stare: la sua stagione al Monza è stata molto promettente, una conferma delle sue immense potenzialità.

In cerca di gloria

Al Monza solamente nei primi 2 mesi della stagione non ha giocato, una volta entrato nelle rotazioni di Palladino non vi è più uscito nonostante sia stato costretto a giocarsi il posto con Colpani e Dany Mota Carvalho. Ora è in Argentina con la sua nazionale, il commissario tecnico Scaloni stravede per lui ma ancora non ha deciso se portarlo in Coppa America, la decisione finale arriverà nei prossimi giorni, il ballottaggio dovrebbe essere con Correa dell’Atletico Madrid.

Raffaele Palladino

Rebus futuro

L’Inter sa di avere un gioiello tra le mani ma è conscia anche di non poter garantirgli il minutaggio che merita in Prima Squadra. Il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare quello che potrà succedere nei prossimi mesi disegnando 3 scenari: l’argentino potrebbe restare come quinta punta, potrebbe essere ceduto in prestito o potrebbe essere venduto definitivamente per una cifra superiore ai 30 milioni. Se da una parte Marotta e Ausilio non vorrebbero prendere in considerazione quest’ultima opzione, c’è da considerare anche come senza l’eventuale ricavato sarebbe molto difficile fare mercato in entrata. Insomma molto dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno, la Fiorentina ci ha provato a gennaio e ora potrebbe ritentare visto che ora l’allenatore è proprio Palladino.

L’articolo Valentin Carboni: prima la Coppa America e poi il rientro all’Inter, 3 gli scenari per lui proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG