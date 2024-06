L’attaccante iraniano aggiunge peso ad un reparto offensivo che forse ne aveva poco per quel che riguarda specialmente le seconde linee.

Mehdi Taremi ha trascinato l’Iran con una tripletta contro Hong Kong in una partita valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026 ed è in attesa di confrontarsi con la sua nuova squadra.

Primi contatti col mondo Inter

L’attaccante arriverà a parametro zero dal Porto ed è già stato a Milano un paio di volte per sbrigare questioni burocratiche in vista del suo trasferimento. Ha firmato un contratto triennale da 3,5 milioni annui, bonus inclusi, e ha già superato le visite mediche di rito. Probabilmente tornerà in città all’inizio della seconda settimana di luglio, poco prima del raduno dell’Inter, la cui data è ancora da definire.

Simone Inzaghi

I piani dell’allenatore

Secondo la Gazzetta dello Sport Taremi sarà più di una semplice alternativa per Simone Inzaghi. Quella che forse era l’unica lacuna strutturale della rosa della stagione appena conclusa verrà colmata con l’arrivo dell’iraniano: Sanchez ed Arnautovic non sono mai stati in grado di impensierire la “titolarità” di Lautaro e Thuram e hanno inciso solo a sprazzi. Taremi prenderà il posto del cileno che andrà via a costo zero e si pensa che possa partire nelle gerarchie già in posizione di vantaggio rispetto all’austriaco. C’è tanta curiosità per vedere di cosa sarà capace, la rosea ritiene che abbia la cattiveria sotto porta di Lautaro e la capacità di integrarsi con qualsiasi compagno di reparto propria di Thuram; non resta che attendere i prossimi mesi.

