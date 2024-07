Il giovane argentino non resterà a Milano neanche in questa stagione: i rossoneri però credono ancora nelle sue potenzialità.

Luka Romero, giovane argentino che soltanto 1 anno arrivava a Milano a costo zero dalla Lazio, si sta allenando in questi giorni sotto la guida attenta di Paulo Fonseca. L’esterno offensivo sa già che il suo futuro, almeno nel breve termine, non sarà all’ombra del Duomo.

Situazione attuale

La società, nonostante riconosca il suo talento, non lo considera al momento una parte integrante del progetto sportivo immediato. Di conseguenza, il giovane argentino è destinato a fare le valigie nuovamente, questa volta cercando fortuna altrove attraverso un’altra esperienza in prestito.

Paulo Fonseca

Le offerte

Secondo Calciomercato.com 3 squadre hanno manifestato un interesse concreto nei suoi confronti. Venezia, Hellas Verona ed Empoli hanno fatto sapere al Milan la loro intenzione di acquisire il giocatore in prestito. Queste proposte sono state oggetto di discussioni tra il club rossonero e il giocatore, cercando di valutare la migliore opportunità per il proseguimento della sua crescita professionale. Nonostante ciò, la decisione non sembra essere imminente.

La volontà del giocatore

La decisione di Luka Romero di prendere tempo prima di dare una risposta definitiva alle offerte ricevute sembra essere motivata da una preferenza personale: il desiderio di fare ritorno in Liga. L’ex Lazio nella passata stagione infatti ha trascorso i primi sei mesi in rossonero e poi è stato prestato all’Almeria. In Spagna ha giocato 14 partite segnando 3 goal mentre con la maglia del Milan si è reso protagonista, tra le altre cose, di un ingresso dalla panchina piuttosto infelice contro il Napoli (generò la punizione che portò ad un goal degli azzurri).

