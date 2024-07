I rossoneri in entrambi i casi hanno l’accordo col giocatore ma non col club che ne detiene il cartellino.

Il Milan è impegnato a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione; dopo aver già messo a segno un importante colpo in attacco con Alvaro Morata, per il quale mancano solo le formalità di rito, l’attenzione si sposta sul miglioramento della difesa.

L’impasse

I rossoneri intendono rafforzare la fascia destra con Emerson Royal del Tottenham. Tuttavia, il dialogo tra i due club non sembra procedere verso una rapida conclusione. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta di 20 milioni di euro da parte del club londinese si scontra con l’offerta di 10 milioni proposta dal Milan, instaurando così un punto di stallo nelle negoziazioni. Moncada e soci puntano sul fatto che si ha l’accordo col giocatore; il brasiliano, tra l’altro, vorrebbe cambiare squadra.

Strahinja Pavlovic

Situazione al centro

Per quel che riguarda il difensore centrale, l’obiettivo primario del Milan è Strahinja Pavlovic del Salisburgo. La dirigenza rossonera è pronta a intensificare gli sforzi per avvicinarsi alle richieste economiche del club austriaco che partono da una base di 25 milioni di euro. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto, indicando un ottimismo per una trattativa meno complessa rispetto a quella con il Tottenham.

L’alternativa

Tra i giocatori seguiti con interesse appare anche Diogo Leite dell’Union Berlino. Il portoghese ha ammesso qualche giorno fa di aver saputo dell’interesse rossonero nei suoi confronti ma in questo caso non sembrerebbe ancora esserci una trattativa.

