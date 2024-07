I due calciatori non fanno più parte del progetto rossonero e finora in questo mese non si sono mai visti a Milanello.

Il Milan non è concentrato solo sul mercato in entrata: per avere più potere di spesa occorrerebbe trovare una destinazione a diversi esuberi, su tutti spiccano i nomi di Fodé Ballo-Tourè e Divock Origi.

Novità da Milanello

Nella conferenza stampa della settimana scorsa Zlatan Ibrahimovic annunciava che i due si sarebbero allenati agli ordini di Daniele Bonera nel Milan Futuro. La cosa sorprese non poco ma in realtà entrambi finora non si sono mai presentati al centro di allenamento.

Il terzino

Fodé Ballo-Tourè è reduce da una decisamente poco esaltante avventura in Premier League con la maglia del Fulham e ora è tornato a Milano visto che il club inglese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Il franco-senegalese arrivò come vice-Theo ma non è mai riuscito a dimostrarsi all’altezza della situazione. L’esperto di mercato Matteo Moretto, suggeriscono che ci sia un’intesa di massima tra il Milan e il Beşiktaş per il trasferimento del giocatore. Tuttavia, Ballo-Tourè non sembra disposto ad accettare la destinazione turca. La Premier League, suo vecchio amore, e la Championship emergono come ipotetici scenari futuri.

L’attaccante

Ancor più difficile resta da chiarire il futuro di Origi che ha uno stipendio abbastanza pesante (4 milioni a stagione) che scoraggia molte delle sue pretendenti.

