I rossoneri sembravano vicini al centrocampista francese ma le notizie che arrivano nelle ultime ore sono preoccupanti.

Il Milan tra i suoi obiettivi in vista della nuova stagione ha in programma di acquistare anche un centrocampista.

L’obiettivo

Il club rossonero ha dimostrato un forte interesse per Youssouf Fofana, centrocampista in forza al Monaco. Il francese si è distinto nella stagione 2023-2024 maturando 32 presenze in Ligue 1 e 3 in Coppa di Francia, per un totale di 35 partite giocate. Il centrocampista ha trascorso sul terreno di gioco 2973 minuti, durante i quali ha messo a segno 4 gol, ed è stato ammonito in 3 occasioni.

Geoffrey Moncada

Distanza… siderale

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri hanno formalizzato un’offerta di 10 milioni di euro, cifra che tuttavia non soddisfa le aspettative economiche del Monaco, il quale valuta il giocatore 25 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta è molto ampia ed ha dunque rallentato il processo che potrebbe portare Fofana a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. In tutto ciò Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport parla così della vicenda: “Tre giorni fa, a precisa domanda su Fofana, universalmente indicato quale obiettivo dei rossoneri, il proprietario del Monaco Dmitrij Rybolovlev ha chiarito di non aver mai sentito alcun rappresentante del club. Possibile?“.

La possibile alternativa

Il Milan sta valutando anche altre opzioni per rafforzare il suo centrocampo. Tra le piste alternative prende forma l’interesse per Lazar Samardzic, talentoso giocatore in forza all’Udinese che però ha caratteristiche molto diverse rispetto al francese.

