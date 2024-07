Il cambio di allenatore e staff tecnico ha portato più cambiamenti di quanti ce ne si aspettasse; ecco le novità all’interno del club rossonero.

L’atmosfera respirata a Milanello è notevolmente cambiata con l’arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Questo periodo di transizione, contraddistinto da nuove metodologie di allenamento e una volontà esplicita di innovazione, ha inevitabilmente attirato l’attenzione di media e tifosi.

Le novità

Da circa 10 giorni, Fonseca e il suo team hanno preso le redini del Milan, portando con sé un’aria di rinnovamento. Come evidenzia Peppe Di Stefano di Sky Sport il regime di allenamenti è diventato più intenso, con molte più doppie sedute a settimana rispetto alle abitudini precedenti. Fondamentale è l’impronta tecnico-tattica imposta dall’allenatore, che sembra privilegiare una disposizione in campo basata più sul gioco a zona piuttosto che sull’impostazione uomo contro uomo, precedentemente adottata da Pioli. Il supporto del vice Paulo Ferreira, la cui esperienza come giocatore su palcoscenici importanti come Porto e Chelsea viene costantemente riversata sul campo, ha suscitato particolare interesse e ammirazione.

Paulo Fonseca

Questione infortuni

La rivoluzione dello staff medico, anticipata da Zlatan Ibrahimovic in conferenza, ha visto la partenza di figure storiche come i fisioterapisti Paesanti, Morosi, e Rossetti, che non faranno più parte del progetto relativo alla prima squadra. Anche Tony Roberts, preparatore dei portieri della scorsa stagione, nonostante ci si aspettava restasse, ha lasciato il club. Il Milan tra ottobre e novembre 2023 ha accusato una sequela impressionante di infortuni che gli ha fatto perdere contatto definitivamente con la vetta della classifica; si spera così di risolvere il problema.

