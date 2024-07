L’attaccante spagnolo esce allo scoperto e si sbilancia riguardo il trasferimento molto probabile in rossonero.

Alvaro Morata ha ufficialmente salutato i suoi compagni di squadra dell’Atletico Madrid, preparandosi a un imminente trasferimento al Milan.

Le ultime mosse “spagnole”

L’ex Juve e Real Madrid ha rivelato il suo addio nel corso di una dichiarazione rilasciata a El Partidazo de Cope, enfatizzando l’importanza di salutare e ringraziare personalmente tutte le persone che lavorano nel club madrileno. L’attaccante non ha nascosto di aver vissuto momenti difficili, durante i quali ha ricevuto un fondamentale sostegno sia dallo staff tecnico, guidato da figure come Miguel Angel e Carlos Bucero, sia dai compagni di squadra. Questo sostegno gli è stato vitale per affrontare le avversità e ritrovare la via del successo, culminato con la conquista dell’Europeo.

Alvaro Morata

L’ammissione

È ormai imminente il suo passaggio al Milan. L’attaccante ha ribadito l’orgoglio per i successi ottenuti con l’Atletico, sottolineando come la vittoria dell’Europeo abbia per lui lo stesso valore di un traguardo raggiunto con la maglia dei Colchoneros. Infine arriva l’ammissione riguardante il suo trasferimento a Milano: “Devo prima passare visite mediche e tutto“.

I dettagli dell’operazione

Al termine delle visite mediche, programmate per oggi, Morata firmare un contratto quadriennale con un’opzione per il quinto anno con il Milan. Il suo trasferimento al club italiano sarà formalizzato mediante il pagamento della clausola rescissoria di 13 milioni di euro, inserita nel suo contratto con l’Atletico Madrid. Il suo ingaggio sarà di 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG