L’estate è un periodo caldo non solo per le temperature che si alzano, ma anche per il calciomercato, dove le squadre lavorano senza sosta per rafforzarsi in vista della nuova stagione. Il Milan, in particolare, è alle prese con una fase cruciale del suo percorso di rafforzamento, con l’obiettivo di chiudere l’operazione Morata e completare la rosa con due elementi per ruolo. Il bomber ex Atletico Madrid rappresenta un tassello importante, ma non l’unico, poiché i rossoneri mirano a colmare il divario con l’Inter e soddisfare le esigenze tecniche di Fonseca attraverso almeno altri tre colpi sul mercato.

La Campagna Acquisti del Milan: Fari Puntati su Pavlovic

Al centro delle strategie di mercato del Milan c’è Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo, per il quale l’interesse del club milanese è lampante. L’entusiasmo del giocatore serbo per la possibilità di disputare la Serie A è evidente, incoraggiato dalle esperienze positive di connazionali come Jovic e Vidic, ambedue legati alla città di Milano. Il nodo dell’operazione riguarda il costo del cartellino, con il Salisburgo che mantiene forte la propria posizione, richiedendo trenta milioni di euro. Il Milan, tuttavia, è pronto a offrire 15 milioni più bonus, sperando che la determinazione del giocatore possa inclinare la bilancia a proprio favore, nonostante si preveda che la trattativa possa richiedere almeno venti milioni più incentivi.

Strahinja Pavlovic

Sguardo ai Centrocampisti: Fofana e il Caso Emerson

Youssouf Fofana emerge come una figura chiave per il centrocampo del Milan. Il giocatore del Monaco, in attesa di un accordo prima della ripresa degli impegni con il suo club post Europeo, ha già trovato un’intesa base con il Milan, sebbene la trattativa con il Monaco presenti delle difficoltà analoghe a quelle con il Salisburgo per Pavlovic, considerando una richiesta di 20 milioni di euro da parte del club monegasco. Parimenti complessa appare la situazione con il Tottenham per Emerson Royal, dove le richieste economiche degli Spurs rappresentano l’ostacolo maggiore per il proseguimento delle trattative.

Una Finestra di Mercato Dinamica

Il Milan, con la direzione tecnica di Ibrahimovic, Furlani e Moncada, è dunque impegnato in una delicata fase di negoziazioni che potrebbe definire la competitività della squadra per la prossima stagione. Le trattative per Pavlovic e Fofana, insieme alla situazione in sospeso per Emerson Royal, in rigoroso ordine cronologico in cui verranno affrontate, delineano un panorama di mercato in cui la determinazione degli obiettivi e la capacità negoziale saranno determinanti per il successo delle operazioni. Con l’acquisto di Morata quasi concluso, il Milan guarda già oltre, mostrando ambizione e lungimiranza nel suo progetto sportivo, pur mantenendo un occhio attento sulla sostenibilità economica delle operazioni.

