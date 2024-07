Nell’ambito del rinnovamento e dell’evoluzione continua, il Milan sotto la nuova guida tecnica di Fonseca ha mostrato segni concreti di un vero e proprio stravolgimento in termini di metodi e preparazione. La direzione presa dimostra un chiaro intento di rivitalizzare la squadra sia fisicamente che mentalmente, con strategie e innovazioni che promettono di rendere il Diavolo più competitivo e affidabile. Tra le novità più eclatanti, spicca la figura di Zlatan Ibrahimovic, non solo protagonista in campo ma anche motore di questo rinnovamento, investendo in uno staff completamente rivisitato che punta a risolvere le criticità dell’ultima stagione, in particolare per quanto riguarda il capitolo infortuni.

Una Rivoluzione Tecnica e Fisica

Il Milan di Fonseca ha reintrodotto le doppie sedute di allenamento, indicando un approccio più intenso e mirato verso la preparazione fisica. Questa metodologia tradizionale, ma sempre efficace, riflette la volontà di aumentare la resistenza e migliorare le prestazioni degli atleti, ponendo le basi per una stagione in cui il ritmo e la continuità saranno cruciali.

Staff Nuovo e Ampliato al Servizio della Squadra

La collaborazione tra Fonseca e Ibrahimovic ha prodotto un considerevole ampliamento dello staff tecnico, composto da figure quali Leal, braccio destro dell’allenatore, Ferreira e Mourao in veste di collaboratori, un altro Ferreira dedicato alla preparazione dei portieri, e Duarte che ricopre il ruolo di match analyst. Introducendo Tenca e Quaia, altri due match analyst, e Nardi come preparatore atletico, il Milan si avvale ora di un team multidisciplinare e allestito per affrontare le diverse sfide tattiche e fisiche che il calcio moderno impone.

Centro sportivo Milanello

Proattività contro gli Infortuni

Una delle problematiche che hanno maggiormente afflitto il Milan nella scorsa stagione è stata l’alta incidenza degli infortuni. Per affrontare questa criticità, Ibrahimovic e Fonseca hanno dato una mossa decisa, strutturando un reparto di fisioterapisti altamente qualificati e attenti alla prevenzione e alla gestione degli infortuni. L’obiettivo è chiaro: minimizzare le assenze e massimizzare l’efficienza, assicurando che ogni giocatore mantenga il migliore stato di forma possibile.

Conclusioni

Il nuovo corso del Milan promette di portare la squadra ad un livello superiore, grazie a un’attenzione meticolosa nella preparazione fisica e mentale dei giocatori. Questo staff rivoluzionato e l’approccio ripensato verso l’allenamento e la cura degli atleti sono sintomi inequivocabili di una volontà di riscatto e di successo. Con il supporto di questo ampio team di professionisti, il Milan di Fonseca si appresta a affrontare le sfide future con rinnovato vigore e una strategia pensata per ridurre i punti deboli e sfruttare al massimo le potenzialità del roster. L’entusiasmo suscitato da questi cambiamenti fa ben sperare i tifosi e gli addetti ai lavori, che vedono nel rinnovato impegno fisico e nei nuovi metodi di preparazione la chiave per tornare a competere ai massimi livelli.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG