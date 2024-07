Alvaro Morata si accinge a iniziare una nuova avventura lontano da Madrid, destinazione Milano. L’attaccante spagnolo, dopo un periodo di alti e bassi con l’Atletico Madrid, è pronto a abbracciare un nuovo capitolo della sua carriera nella Serie A, indossando la maglia del Milan. Oggi è una giornata decisiva per il suo passaggio al club rossonero, con visite mediche programmate nella capitale spagnola, seguite dalla firma del contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Una Mossa Attentamente Pianificata

La giornata di Morata è densa di impegni: inizierà con le visite mediche, accompagnate da uno stretto monitoring dello staff medico del Milan. A questo importante appuntamento, si uniranno presto altre figure chiave. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e l’avv. Beppe Bozzo, in qualità di mediatore della trattativa, si recheranno anche loro a Madrid. Il loro obiettivo è chiaro: concludere l’accordo che prevede un contratto di quattro anni per Morata, con un ulteriore anno in opzione, e un ingaggio di cinque milioni di euro a stagione, bonus inclusi, che va a sfiorare i sei milioni attualmente percepiti dall’attaccante all’Atletico Madrid.

Una Partenza Non Senza Controversie

Il divorzio tra Morata e i Colchoneros si profila tutt’altro che tranquillo. Il capitano della selezione spagnola nelle ultime settimane ha manifestato più volte il proprio disappunto verso le critiche ricevute, nonostante una stagione sfociata in un record personale di 21 reti. La tensione con i tifosi dell’Atletico Madrid e, in generale, con quelli della Nazionale spagnola, si è intensificata, culminando in uno scambio acceso sui social media. Dopo la vittoria dell’Europeo, un tifoso ha rimproverato Morata per il suo imminente trasferimento, rimarcando il suo precedente attaccamento alla maglia dei Colchoneros. Morata ha prontamente replicato, sottolineando la difficoltà della sua posizione e ricordando le critiche ricevute in seguito alla partita contro il Dortmund nella scorsa Champions League.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Verso Nuovi Orizzonti

Nonostante le polemiche, il futuro di Morata sembra ormai indirizzato verso il Milan, grazie alla proposta ricevuta che rappresenta per lui un’opportunità di rilancio in una nuova realtà calcistica ed in una nazione che ben conosce. Con la maglia rossonera, l’attaccante spagnolo avrà la chance di dimostrare ancora una volta le sue qualità e di lasciarsi alle spalle le critiche, puntando a riconfermarsi come uno degli attaccanti più affidabili del panorama internazionale ereditando il ruolo che fu di Olivier Giroud al Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG