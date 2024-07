Il Milan si trova di fronte a una possibile e rilevante perdita nel suo settore difensivo, quella di Jan-Carlo Simic. Il giovane promettente, annata 2005, sembra essere sempre più vicino a lasciare la maglia rossonera per motivazioni legate essenzialmente alla sua crescita professionale e spazio in squadra, con il contratto che lo lega al Milan in scadenza nel 2025 e trattative per il rinnovo che non stanno portando ai risultati sperati.

Il Punto della Situazione

La situazione contrattuale di Simic con il Milan mostra segni di instabilità. Nonostante sia legato al club fino al 2025, i tentativi di rinnovo si sono dimostrati finora poco fruttuosi, con un dialogo interrotto specialmente dopo l’esordio del difensore in Serie A. Questo impasse ha spinto altri club a muoversi per cercare di assicurarsi le prestazioni del giovane talento serbo.

Andelecht in Lizza

Da Bruxelles arrivano notizie di un crescente interesse dell’Anderlecht per Simic. Il club belga sembra essere passato dalle parole ai fatti, muovendosi concretamente per cercare di raggiungere un accordo sia con il giocatore che con il Milan. D’altro canto, l’Anderlecht avrebbe anche formulato un’offerta, ai rossoneri, nell’ordine dei 3 milioni di euro, dimostrando così la serietà delle proprie intenzioni.

Jan Carlo Simic

La Prospettiva di Simic

La principale motivazione dietro la potenziale partenza di Simic dal Milan risiede nella ricerca di maggior spazio in prima squadra, prospettiva complicata al Milan a causa della consistente concorrenza nel reparto difensivo. Elementi del calibro di Tomori, Thiaw, Kalulu, Gabbia e, forse, Pavlovic, limiterebbero notevolmente le opportunità di Simic di accumulare minuti in campo. Al contrario, l’Anderlecht offre la prospettiva di un ruolo chiave all’interno della squadra, un’opportunità troppo ghiotta per un giovane desideroso di mettersi alla prova e crescere professionalmente.

La Decisione Imminente

Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Simic. Il Milan si trova a dover gestire con attenzione questa delicata situazione: da un lato la necessità di non dilapidare un patrimonio giovanile di valore, dall’altro la volontà di far fronte alle richieste di spazio del giocatore. La trattativa con l’Anderlecht e l’interesse mostrato dal club belga aggiungono ulteriori elementi di riflessione per il futuro sportivo del difensore serbo, che sembra pendere verso una nuova avventura lontano dal San Siro.

