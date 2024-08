Il futuro di Tommaso Pobega è sempre più lontano dal Milan. Nelle ultime ore pare essere nata una vera e propria asta in Serie A per lui.

In questa calda estate calcistica, il Milan riflette sulle proprie strategie di mercato, focalizzandosi non solo sugli arrivi ma anche sulle possibili partenze che potrebbero ridisegnare la rosa in vista della nuova stagione. Tra i vari movimenti, emerge la situazione di Tommaso Pobega che, dopo un’ultima stagione all’insegna dell’alternanza, potrebbe presto trovare una nuova casa in Serie A, con il Bologna che mostra un concreto interesse per il centrocampista. Non solo il Bologna però, ma anche altre squadre di Serie A avrebbero mostrato interesse, dando il via a una vera e propria asta di mercato.

Mezza Serie A su Pobega

Tutti pazzi per Pobega. Secondo quanto riferito da Sportitalia’, sul centrocampista in uscita dal Milan si sarebbero mosse nelle ultime ore molte squadre di A, pronte a cogliere l’opportunità di mercato. Sul giocatore infatti si segnalano gli interessi del Genoa che, a dire il vero, è forte anche sul fronte Miretti della Juventus. Il Bologna appunto, ma anche Parma e in particolare il Torino. Quest’ultima soluzione potrebbe essere quella più gradita al giocatore, club in cui ha già giocato in passato in prestito.

Tommaso Pobega

Strategie e prospettive future

L’attenzione del Milan verso il mercato delle uscite rivela una strategia precisa: valorizzare gli asset in esubero e rafforzare la rosa sia dal punto di vista qualitativo che economico. Con il rinnovo di figure chiave come Maignan e Theo Hernández, e le voci di un interesse per Pobega da parte del Bologna, si evidenzia l’intenzione di costruire un progetto sportivo solido e competitivo, senza tralasciare l’aspetto finanziario. Nelle prossime settimane, il Milan dovrà bilanciare con attenzione le proprie mosse, decidendo quali pedine sacrificare sull’altare del miglioramento della squadra.

