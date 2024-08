Il Milan deve affrontare il problema relativo all’infortunio di Morata. Ecco le prossime mosse del Club, sul mercato e non solo.

Nel fervore del calciomercato, il Milan si trova a dover navigare tra le decisioni riguardanti sia le uscite che gli eventuali rinforzi. Con l’apertura del mercato, l’attenzione si concentra non solo sui giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero ma anche sulla strategia da adottare in attacco, soprattutto in seguito alla novità di un infortunio che potrebbe influenzare i piani della squadra.

Strategie e movimenti di mercato

Il calciomercato del Milan sembra essere incentrato, in questa fase, sul dovere di gestire con attenzione le partenze. Due nomi in particolare sono emersi come possibili cessioni: Tommaso Pobega e Yacine Adli. Il primo, con già un passato in prestito, attira l’interesse del Genoa. Adli, d’altra parte, ha attirato attenzioni in Medio Oriente, con club sia in Arabia Saudita sia in Qatar che lo tengono d’occhio. Queste mosse potrebbero essere indicate come un tentativo del Milan di rinfrescare la rosa e allo stesso tempo bilanciare i conti.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

La situazione di Bennacer

Un caso a sé è quello di Ismaël Bennacer. Il centrocampista si trova in pieno interesse di club arabi, un’opportunità che si presenta tentante dal punto di vista economico. Tuttavia, il giocatore sembra avere una forte volontà di rimanere a Milano. La sua decisione sarà cruciale per le strategie di mercato del Milan, indicando la possibilità che il club rossonero possa contare su di lui per la prossima stagione, consolidando così il centrocampo.

L’attacco in dubbio

La strategia per l’attacco del Milan sembra essere delineata da una cautela specifica, complice l’infortunio di Morata che poteva lasciar presagire un’intenzione di mercato volta a trovare un sostituto. Tuttavia, dalle ultime notizie, si evince che il club non ha intenzione di procedere all’acquisto di un’altra punta. Nomi come Camarda, Jovic e Okafor emergono come possibili soluzioni interne, lasciando intendere una fiducia nelle risorse già presenti. Le speculazioni su un interesse per Abraham sembrano essere infondate, chiudendo così la porta a un trasferimento che non si concretizzerà.

